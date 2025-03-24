Трое российских журналистов погибли при ударе ВСУ по ЛНР

Трое российских журналистов погибли при ударе ВСУ по ЛНРСКР уже возбудил уголовное дело
Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции в Луганской народной республике (ЛНР), сообщается в Telegram-канале телеканала.
Уточняется, что с ними на одних съемках находился военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, о смерти которого стало известно ранее. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли прицельный удар по гражданской машине с журналистами двумя ракетами HIMARS.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов в результате обстрела поселка Михайловка в ЛНР.
СКР отмечает, что среди пострадавших, помимо журналистов, были мирные жители, в том числе несовершеннолетний. Уголовное дело возбуждено по ст. 105, ст. 144, ст. 167 УК РФ (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).
Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил гибель журналистов. Он выразил соболезнования близким погибших. Он уточнил, что всего при обстреле ВСУ погибло шесть человек. При атаке также пострадал 14-летний молодой человек. «Парень оперативно доставлен в одно из медучреждений, где ему оказывается вся необходимая помощь», – написал Пасечник в Telegram-канале.
Кроме того, стало известно о ранении корреспондента ТАСС Михаила Скуратова при выполнении редакционного задания в Суджанском районе Курской области. Угрозы для его жизни нет. «У меня все хорошо, легкие осколочные ранения. В шоке от гибели коллеги из "Известий" Саши Федорчака, приношу свои соболезнования», – передает его слова ТАСС.
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн осудил удар по журналисту в своем Telegram-канале. «Уверен, что на эту атаку должна последовать соответствующая реакция всего мирового сообщества – это прямое очередное нарушение международного гуманитарного права!», – написал врио главы региона.
Заместитель официального представителя главы Организации объединенных наций (ООН) Фархан Хак заявил, что организация выступает против убийств сотрудников СМИ. Он выразил желание, чтобы в отношении каждого такого случая проводились тщательные расследования, передает ТАСС. Так Хак прокомментировал смерть корреспондента «Известий» Федорчака.
В российском диппредставительстве ООН заявили, что Россия в обязательном порядке поднимет тему гибели российских журналистов в результате атак ВСУ на ближайшем заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике. Об этом пишет ТАСС.
4 января в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль с журналистами на трассе Донецк – Горловка в ДНР погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.