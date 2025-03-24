Трое российских журналистов погибли при ударе ВСУ по ЛНР

Заместитель официального представителя главы Организации объединенных наций (ООН) Фархан Хак заявил, что организация выступает против убийств сотрудников СМИ. Он выразил желание, чтобы в отношении каждого такого случая проводились тщательные расследования, передает ТАСС. Так Хак прокомментировал смерть корреспондента «Известий» Федорчака.



В российском диппредставительстве ООН заявили, что Россия в обязательном порядке поднимет тему гибели российских журналистов в результате атак ВСУ на ближайшем заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике. Об этом пишет ТАСС.



4 января в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль с журналистами на трассе Донецк – Горловка в ДНР погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.