Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в ДНР при ударе дрона ВСУ

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в ДНР при ударе дрона ВСУВо время обстрела он находился с другими журналистами в гражданском автомобиле
Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов скончался от ранений, полученных в результате удара украинского дрона по гражданской машине в Донецкой народной республике, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента Максима Романенко.
По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гражданскому автомобилю, который двигался по трассе Донецк – Горловка. В результате удара один человек погиб, журналист агентства, а также четыре сотрудника СМИ получили ранения.
«После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе», – пояснил Романенко, сам он получил контузию и ссадины на лице.
В 2024 г. в результате атак ВСУ погибло несколько российских журналистов. 15 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что виновные в их гибели понесут заслуженное наказание. Она напомнила, что «от рук боевиков преступного киевского режима» погибли военкор Семен Еремин, оператор Валерий Кожин, журналист Никита Цицаги и главред «Народной газеты» из Курской области Юлия Кузнецова. В предыдущие годы были убиты еще несколько российских журналистов, в том числе Дарья Дугина и Владлен Татарский.
28 декабря 2024 г. в зоне проведения спецоперации от удара украинского беспилотника погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев, который участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2022 г.