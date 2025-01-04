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Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в ДНР при ударе дрона ВСУ

Во время обстрела он находился с другими журналистами в гражданском автомобиле
Ведомости

Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов скончался от ранений, полученных в результате удара украинского дрона по гражданской машине в Донецкой народной республике, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента Максима Романенко.

По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гражданскому автомобилю, который двигался по трассе Донецк – Горловка. В результате удара один человек погиб, журналист агентства, а также четыре сотрудника СМИ получили ранения.

«После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе», – пояснил Романенко, сам он получил контузию и ссадины на лице.

Позже гибель своего корреспондента подтвердили и сами «Известия».

В 2024 г. в результате атак ВСУ погибло несколько российских журналистов. 15 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что виновные в их гибели понесут заслуженное наказание. Она напомнила, что «от рук боевиков преступного киевского режима» погибли военкор Семен Еремин, оператор Валерий Кожин, журналист Никита Цицаги и главред «Народной газеты» из Курской области Юлия Кузнецова. В предыдущие годы были убиты еще несколько российских журналистов, в том числе Дарья Дугина и Владлен Татарский.

28 декабря 2024 г. в зоне проведения спецоперации от удара украинского беспилотника погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев, который участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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