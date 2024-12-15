Захарова: виновные в гибели российских журналистов понесут наказание
В уходящем году от действий украинских военных погибли четыре российских журналиста, виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства по случаю Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, который отмечается 15 декабря.
В 2024 г., как напомнила Захарова, «от рук боевиков преступного киевского режима» погибли военкор Семен Еремин, оператор Валерий Кожин, журналист Никита Цицаги и главред «Народной газеты» из Курской области Юлия Кузнецова. В предыдущие годы жертвами стали еще несколько человек, в том числе Дарья Дугина и Владлен Татарский. «Охота» за российскими журналистами и военкорами, как отметила представитель МИДа, – это прямое следствие «многолетнего попустительства и даже поощрения» таких методов со стороны западных кураторов Киева и подконтрольных им многосторонних структур, которые должны защищать безопасность работников СМИ «без каких-либо различий».
Захарова указала на лицемерие и двойные стандарты в связи с докладом гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле, где не были упомянуты погибшие российские журналисты. На прошедшем 13 декабря заседании в Париже российской делегации «при поддержке целого ряда стран Глобального Юга» удалось не допустить утверждения этого доклада, добавили в МИДе.
«Скорбим вместе с родными и близкими погибших журналистов, операторов, фотокорреспондентов, военкоров. Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание», – заявила Захарова.
В середине июня Захарова призвала международные организации осудить убийство журналиста Цицаги, который скончался в ДНР в результате удара ВСУ. В момент удара украинского БПЛА он находился недалеко от Никольского монастыря под Угледаром, где планировал снять репортаж. 13 июня под удар украинского дрона попала съемочная группа НТВ, в результате чего погиб оператор Валерий Кожин, а корреспондент Алексей Ивлиев был тяжело ранен.