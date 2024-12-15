Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Захарова: виновные в гибели российских журналистов понесут наказание

Ведомости

В уходящем году от действий украинских военных погибли четыре российских журналиста, виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства по случаю Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, который отмечается 15 декабря.

В 2024 г., как напомнила Захарова, «от рук боевиков преступного киевского режима» погибли военкор Семен Еремин, оператор Валерий Кожин, журналист Никита Цицаги и главред «Народной газеты» из Курской области Юлия Кузнецова. В предыдущие годы жертвами стали еще несколько человек, в том числе Дарья Дугина и Владлен Татарский. «Охота» за российскими журналистами и военкорами, как отметила представитель МИДа, – это прямое следствие «многолетнего попустительства и даже поощрения» таких методов со стороны западных кураторов Киева и подконтрольных им многосторонних структур, которые должны защищать безопасность работников СМИ «без каких-либо различий». 

Захарова указала на лицемерие и двойные стандарты в связи с докладом гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле, где не были упомянуты погибшие российские журналисты. На прошедшем 13 декабря заседании в Париже российской делегации «при поддержке целого ряда стран Глобального Юга» удалось не допустить утверждения этого доклада, добавили в МИДе.

«Скорбим вместе с родными и близкими погибших журналистов, операторов, фотокорреспондентов, военкоров. Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание», – заявила Захарова.

В середине июня Захарова призвала международные организации осудить убийство журналиста Цицаги, который скончался в ДНР в результате удара ВСУ. В момент удара украинского БПЛА он находился недалеко от Никольского монастыря под Угледаром, где планировал снять репортаж. 13 июня под удар украинского дрона попала съемочная группа НТВ, в результате чего погиб оператор Валерий Кожин, а корреспондент Алексей Ивлиев был тяжело ранен.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных