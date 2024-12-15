Захарова: виновные в гибели российских журналистов понесут наказание

В 2024 г., как напомнила Захарова, «от рук боевиков преступного киевского режима» погибли военкор Семен Еремин, оператор Валерий Кожин, журналист Никита Цицаги и главред «Народной газеты» из Курской области Юлия Кузнецова. В предыдущие годы жертвами стали еще несколько человек, в том числе Дарья Дугина и Владлен Татарский. «Охота» за российскими журналистами и военкорами, как отметила представитель МИДа, – это прямое следствие «многолетнего попустительства и даже поощрения» таких методов со стороны западных кураторов Киева и подконтрольных им многосторонних структур, которые должны защищать безопасность работников СМИ «без каких-либо различий».