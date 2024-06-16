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Захарова призвала международные организации осудить убийство журналиста Цицаги

Ведомости

Международные организации, прежде всего ЮНЕСКО, должны осудить убийство российского журналиста Никиты Цицаги, который скончался в ДНР в результате целенаправленного удара ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Требуем от профильных международных организаций и структур, в первую очередь гендиректора ЮНЕСКО, в чью прямую обязанность входит реагирование на случаи нападений и убийств журналистов, незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление», – подчеркнула Захарова.

Она также выразила соболезнования родным и близким погибшего от лица МИДа, отметив, что Цицаги был убит при исполнении профессионального долга. В момент удара украинского БПЛА он находился недалеко от Никольского монастыря под Угледаром, где планировал снять репортаж. До этого Цицаги публиковал репортажи об ударах ВСУ по Донецку, Белгороду и другим городам.

Захарова напомнила, что ВСУ на текущей неделе нанесли два целенаправленных удара дронами по российским журналистам. Так, 13 июня под удар украинского дрона попала съемочная группа НТВ, в результате чего погиб оператор Валерий Кожин, а корреспондент Алексей Ивлиев был тяжело ранен, потерял руку, ранения получил и сопровождавший их офицер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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