Захарова призвала международные организации осудить убийство журналиста Цицаги
Международные организации, прежде всего ЮНЕСКО, должны осудить убийство российского журналиста Никиты Цицаги, который скончался в ДНР в результате целенаправленного удара ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Требуем от профильных международных организаций и структур, в первую очередь гендиректора ЮНЕСКО, в чью прямую обязанность входит реагирование на случаи нападений и убийств журналистов, незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление», – подчеркнула Захарова.
Она также выразила соболезнования родным и близким погибшего от лица МИДа, отметив, что Цицаги был убит при исполнении профессионального долга. В момент удара украинского БПЛА он находился недалеко от Никольского монастыря под Угледаром, где планировал снять репортаж. До этого Цицаги публиковал репортажи об ударах ВСУ по Донецку, Белгороду и другим городам.
Захарова напомнила, что ВСУ на текущей неделе нанесли два целенаправленных удара дронами по российским журналистам. Так, 13 июня под удар украинского дрона попала съемочная группа НТВ, в результате чего погиб оператор Валерий Кожин, а корреспондент Алексей Ивлиев был тяжело ранен, потерял руку, ранения получил и сопровождавший их офицер.