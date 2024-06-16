Захарова призвала международные организации осудить убийство журналиста Цицаги

Она также выразила соболезнования родным и близким погибшего от лица МИДа, отметив, что Цицаги был убит при исполнении профессионального долга. В момент удара украинского БПЛА он находился недалеко от Никольского монастыря под Угледаром, где планировал снять репортаж. До этого Цицаги публиковал репортажи об ударах ВСУ по Донецку, Белгороду и другим городам.