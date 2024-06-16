В ДНР погиб корреспондент News.ru Никита Цицаги
В селе Никольское Донецкой народной республике (ДНР) в результате атаки дрона вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб военный корреспондент News.ru Никита Цицаги, сообщает редакция издания.
«Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда корреспондент планировал сделать репортаж», – говорится в сообщении.
13 июня появилась информация, что съемочная группа НТВ из двух человек попала под обстрел ВСУ в Никитовском районе Горловки. Был ранен также офицер сопровождения. Пострадавших доставили в больницу Горловки, оператор Валерий Кожин скончался от полученных травм. 14 июня стало известно, что корреспондент Алексей Ивлиев лишился руки.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на журналистов. По данным ведомства, съемочная группа снимала репортаж об обстрелах мирных жителей со стороны Украины, а также освещала работу СК России «по фиксации преступлений киевского режима».