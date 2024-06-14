СК возбудил дело после гибели оператора НТВ Кожина при украинском обстреле

13 июня появилась информация о том, что съемочная группа НТВ из двух человек попала под обстрел ВСУ в Никитовском районе Горловки. Был ранен также офицер сопровождения. Глава местной администрации сообщал, что пострадавших доставили в больницу Горловки. Кожин скончался от полученных травм. 14 июня стало известно, что Ивлиев лишился руки.