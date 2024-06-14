Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

СК возбудил дело после гибели оператора НТВ Кожина при украинском обстреле

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на журналистов НТВ в Горловке Донецкой народной республики (ДНР), в результате которой скончался оператор телеканала Валерий Кожин и был ранен корреспондент Алексей Ивлиев. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Возбуждено дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ).

В СК отметили, что журналисты НТВ снимали репортаж об обстрелах мирных жителей со стороны Украины, а также освещали работу СК России по фиксации преступлений киевского режима. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, Кожина (посмертно) и Ивлиева представят к ведомственным наградам.

13 июня появилась информация о том, что съемочная группа НТВ из двух человек попала под обстрел ВСУ в Никитовском районе Горловки. Был ранен также офицер сопровождения. Глава местной администрации сообщал, что пострадавших доставили в больницу Горловки. Кожин скончался от полученных травм. 14 июня стало известно, что Ивлиев лишился руки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что атака ВСУ на журналистов была целенаправленной. Она выразила надежду, что представители ООН «найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и это осудить». Вечером 13 июня заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против любых нападений на журналистов, передавало ТАСС.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных