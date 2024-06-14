СК возбудил дело после гибели оператора НТВ Кожина при украинском обстреле
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на журналистов НТВ в Горловке Донецкой народной республики (ДНР), в результате которой скончался оператор телеканала Валерий Кожин и был ранен корреспондент Алексей Ивлиев. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Возбуждено дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ).
В СК отметили, что журналисты НТВ снимали репортаж об обстрелах мирных жителей со стороны Украины, а также освещали работу СК России по фиксации преступлений киевского режима. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, Кожина (посмертно) и Ивлиева представят к ведомственным наградам.
13 июня появилась информация о том, что съемочная группа НТВ из двух человек попала под обстрел ВСУ в Никитовском районе Горловки. Был ранен также офицер сопровождения. Глава местной администрации сообщал, что пострадавших доставили в больницу Горловки. Кожин скончался от полученных травм. 14 июня стало известно, что Ивлиев лишился руки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что атака ВСУ на журналистов была целенаправленной. Она выразила надежду, что представители ООН «найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и это осудить». Вечером 13 июня заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против любых нападений на журналистов, передавало ТАСС.