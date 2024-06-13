Попавший под обстрел оператор НТВ Валерий Кожин скончался

Позже 13 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, атака ВСУ на журналистов была целенаправленной. Она выразила надежду, что представители ООН «найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и это осудить».