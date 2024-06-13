Попавший под обстрел оператор НТВ Валерий Кожин скончался
Оператор телеканала НТВ Валерий Кожин, который вместе с коллегой-журналистом и офицером сопровождения был ранен из-за обстрела в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики (ДНР), умер. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», – написал Приходько.
О том, что съемочная группа в составе трех человек попала под атаку вооруженных сил Украины (ВСУ), глава администрации сообщил днем 13 июня. По его словам, пострадавших доставили в больницу Горловки. Позже на НТВ уточнили, что пострадали двое сотрудников телеканала – корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третий раненый – офицер сопровождения.
Позже 13 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, атака ВСУ на журналистов была целенаправленной. Она выразила надежду, что представители ООН «найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и это осудить».