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Попавший под обстрел оператор НТВ Валерий Кожин скончался

Ведомости

Оператор телеканала НТВ Валерий Кожин, который вместе с коллегой-журналистом и офицером сопровождения был ранен из-за обстрела в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики (ДНР), умер. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», – написал Приходько.

О том, что съемочная группа в составе трех человек попала под атаку вооруженных сил Украины (ВСУ), глава администрации сообщил днем 13 июня. По его словам, пострадавших доставили в больницу Горловки. Позже на НТВ уточнили, что пострадали двое сотрудников телеканала – корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третий раненый – офицер сопровождения.

Позже 13 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, атака ВСУ на журналистов была целенаправленной. Она выразила надежду, что представители ООН «найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и это осудить».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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