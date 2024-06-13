Захарова обвинила Киев в целенаправленной атаке на российских журналистов

«По имеющимся на текущий момент данным, в результате целенаправленного, это ключевое слово, целенаправленного обстрела… По некоторым сведениям, и сброса боеприпаса с беспилотника (но это будут подтверждать правоохранительные органы на основе имеющихся фактов), тяжелейшие ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега, оператор телеканала НТВ Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения», – сказала дипломат.