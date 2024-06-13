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Захарова обвинила Киев в целенаправленной атаке на российских журналистов

Ведомости

Атака боевиков киевского режима на сотрудников российского телеканала НТВ была целенаправленной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что корреспонденты находились при исполнении своих профессиональных обязанностей, когда подверглись атаке со стороны Украины.

«По имеющимся на текущий момент данным, в результате целенаправленного, это ключевое слово, целенаправленного обстрела… По некоторым сведениям, и сброса боеприпаса с беспилотника (но это будут подтверждать правоохранительные органы на основе имеющихся фактов), тяжелейшие ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега, оператор телеканала НТВ Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения», – сказала дипломат.

Захарова отметила, что представители журналистского сообщества не впервые «оказываются под прицелом нацистского киевского режима». Она выразила надежду, что представители ООН «найдут в себе силы сказать, кто нанес удары и это осудить».

«Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу в Горловке, за их жизни прямо сейчас борются врачи. Мы молимся за наших журналистов и желаем им сил, чтобы они смогли поправиться. Мы надеемся, что их удастся спасти», – добавила официальный представитель российского МИД.

О том, что корреспондент НТВ Ивлиев, оператор Кожин и офицер из их сопровождения получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики (ДНР), стало известно 13 июня.

10 апреля под украинский обстрел попала съемочная группа «Вести Луганск», погиб офицер пресс-службы Минобороны Евгений Половодов. Он был посмертно представлен к ордену Мужества.

5 июня президент России Владимир Путин сообщил о гибели как минимум 30 российских журналистов в зоне боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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