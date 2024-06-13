Захарова обвинила Киев в целенаправленной атаке на российских журналистов
Атака боевиков киевского режима на сотрудников российского телеканала НТВ была целенаправленной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что корреспонденты находились при исполнении своих профессиональных обязанностей, когда подверглись атаке со стороны Украины.
«По имеющимся на текущий момент данным, в результате целенаправленного, это ключевое слово, целенаправленного обстрела… По некоторым сведениям, и сброса боеприпаса с беспилотника (но это будут подтверждать правоохранительные органы на основе имеющихся фактов), тяжелейшие ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега, оператор телеканала НТВ Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения», – сказала дипломат.
Захарова отметила, что представители журналистского сообщества не впервые «оказываются под прицелом нацистского киевского режима». Она выразила надежду, что представители ООН «найдут в себе силы сказать, кто нанес удары и это осудить».
«Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу в Горловке, за их жизни прямо сейчас борются врачи. Мы молимся за наших журналистов и желаем им сил, чтобы они смогли поправиться. Мы надеемся, что их удастся спасти», – добавила официальный представитель российского МИД.
О том, что корреспондент НТВ Ивлиев, оператор Кожин и офицер из их сопровождения получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики (ДНР), стало известно 13 июня.
10 апреля под украинский обстрел попала съемочная группа «Вести Луганск», погиб офицер пресс-службы Минобороны Евгений Половодов. Он был посмертно представлен к ордену Мужества.
5 июня президент России Владимир Путин сообщил о гибели как минимум 30 российских журналистов в зоне боевых действий.