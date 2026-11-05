«Нишевый» и «дофаминовый» вошли в шорт-лист «Слова года»

3 ноября британского словаря Collins признал глагол «могнуть» (mogging) словом 2026 г. «Могнуть» означает превосходить кого-либо по внешности, уверенности или статусу. Этот термин также получил распространение в России. Зумеры и представители поколения альфа активно используют его в соцсетях, а его популяризации способствовал трек «Я тебя могну» от музыкального проекта ЦУЕФА.