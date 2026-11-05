«Нишевый» и «дофаминовый» вошли в шорт-лист «Слова года»
«Дофаминовый», «нишевый» и «прайм-эра» стали претендентами в акции «Слово года» в 2026 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал «Грамота.ру».
Прилагательное «дофаминовый» вышло от научного термина «дофамин» и в широком употреблении означает яркий, необычный, вызывающий сильные положительные эмоции. Такая оценка может относиться, например, к яркому маникюру или букету цветов, отметили в портале.
Слово «прайм-эра» означает успешный период в жизни человека, а не историческую или геологическую эпоху.
Другими словами-финалистами стали «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент», «иишка», которые относятся к технологической группе новых популярных слов. Еще одной группой являются разговорные определения типажей людей. Например, «воздухан» и «тревожник».
3 ноября британского словаря Collins признал глагол «могнуть» (mogging) словом 2026 г. «Могнуть» означает превосходить кого-либо по внешности, уверенности или статусу. Этот термин также получил распространение в России. Зумеры и представители поколения альфа активно используют его в соцсетях, а его популяризации способствовал трек «Я тебя могну» от музыкального проекта ЦУЕФА.