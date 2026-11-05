Axios: военные проекты Трампа под угрозой после победы демократов
Военные проекты президента США Дональда Трампа могут столкнуться с трудностями при финансировании после победы демократов на выборах в конгресс США. Об этом пишет Axios со ссылкой на аналитиков TD Cowen Washington Research Group.
Среди инициатив, которые могут быть «свернуты», – «Золотой купол», «Золотой флот». «Проекты под "брендом" Трампа мертвы», – говорится в материале. Теперь перспективы одобрения оборонного бюджета в размере $1,5 трлн после победы демократов маловероятны.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 представителей сената. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов.
На утро 5 ноября демократы получают 240 мест в палате представителей, республиканцы – 147. В верхней палате будут 54 сенатора-демократа и 44 республиканца. Кроме того, на выборах 2026 г. губернаторские посты заняли 28 демократов против 20 республиканцев.