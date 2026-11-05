Силы ПВО сбили за ночь 496 украинских беспилотников над регионами России

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что в результате отражения массированной атаки украинских беспилотников на Рязанскую область есть возгорания на территории промобъектов в региональном центре. Один человек в области пострадал. Повреждены линии электропередачи, есть перебои с электроснабжением в части города. В школе № 58 выбило стекла.