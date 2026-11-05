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Силы ПВО сбили за ночь 496 украинских беспилотников над регионами России

Инна Шульгина
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Силы ПВО сбили 496 украинских беспилотников самолетного типа над 16 регионами России и двумя морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Атаки были отражены с 20:00 мск 4 ноября до 8:00 мск 5 ноября. Российские военные уничтожили воздушные цели над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

С вечера 4 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), столичного «Внуково», Пензы, Тамбова («Донское»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Сочи, Махачкалы.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что в результате отражения массированной атаки украинских беспилотников на Рязанскую область есть возгорания на территории промобъектов в региональном центре. Один человек в области пострадал. Повреждены линии электропередачи, есть перебои с электроснабжением в части города. В школе № 58 выбило стекла.

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