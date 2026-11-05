НАБУ задержало замглавы департамента нацполиции Украины

21 октября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели следственные мероприятия в отношении нацбанка страны. Обыски проводились в помещении национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников, детали не разглашались. При этом, как уверяет НАБУ, «ни один человек не был задержан, никому не предъявлялись обвинения». По данным «Украинской правды», обыски прошли в кабинете руководителя нацбанка Андрея Пышного.