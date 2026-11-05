НАБУ задержало замглавы департамента нацполиции Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало первого заместителя начальника департамента стратегических расследований национальной полиции Владимира Ценова. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, Ценов фигурирует под кодовым именем «Прайс» на аудиозаписях, опубликованных НАБУ 4 ноября. Как утверждают источники, он отвечал за полицейское прикрытие кол-центров.
Днем ранее НАБУ задержало первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ) генерала Сергея Дуку. Он проходит по делу «Карфаген», связанному с предполагаемым покровительством сотрудников правоохранительных органов преступной группировке, известной как группировка Мексиканца. Участники группировки систематически передавали взятки высокопоставленным сотрудникам СБУ, офиса генерального прокурора Украины и нацполиции. В обмен силовики якобы обеспечивали беспрепятственную работу мошеннических кол-центров и других незаконных предприятий.
21 октября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели следственные мероприятия в отношении нацбанка страны. Обыски проводились в помещении национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников, детали не разглашались. При этом, как уверяет НАБУ, «ни один человек не был задержан, никому не предъявлялись обвинения». По данным «Украинской правды», обыски прошли в кабинете руководителя нацбанка Андрея Пышного.