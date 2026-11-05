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Главная / Политика /

НАБУ задержало замглавы департамента нацполиции Украины

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало первого заместителя начальника департамента стратегических расследований национальной полиции Владимира Ценова. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, Ценов фигурирует под кодовым именем «Прайс» на аудиозаписях, опубликованных НАБУ 4 ноября. Как утверждают источники, он отвечал за полицейское прикрытие кол-центров.

Днем ранее НАБУ задержало первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ) генерала Сергея Дуку. Он проходит по делу «Карфаген», связанному с предполагаемым покровительством сотрудников правоохранительных органов преступной группировке, известной как группировка Мексиканца. Участники группировки систематически передавали взятки высокопоставленным сотрудникам СБУ, офиса генерального прокурора Украины и нацполиции. В обмен силовики якобы обеспечивали беспрепятственную работу мошеннических кол-центров и других незаконных предприятий.

21 октября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели следственные мероприятия в отношении нацбанка страны. Обыски проводились в помещении национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников, детали не разглашались. При этом, как уверяет НАБУ, «ни один человек не был задержан, никому не предъявлялись обвинения». По данным «Украинской правды», обыски прошли в кабинете руководителя нацбанка Андрея Пышного.

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