Reuters назвало пять возможных изменений во внешней политике США после выборов
Победа демократической партии на промежуточных выборах в конгресс может повлиять на пять направлений внешней политики США. Демократы, получившие контроль над обеими палатами парламента, намерены активнее использовать законодательные и бюджетные полномочия для ограничения действий администрации президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Одним из возможных изменений агентство называет усиление контроля конгресса над военной операцией против Ирана. Демократы могут добиваться сокращения оборонных расходов или блокировать назначения, чтобы вынудить президента запросить разрешение законодателей на продолжение боевых действий.
Еще одним направлением может стать увеличение военной и финансовой помощи Украине. Демократы способны инициировать голосование по новому пакету поддержки Киева. Кроме того, в конгрессе могут поставить вопрос об ограничении или прекращении военной помощи Израилю. Бюджетные полномочия также позволят демократам добиваться сокращения отдельных военных расходов и восстановления зарубежной помощи, приостановленной администрацией Трампа.
Пятым направлением Reuters называет усиление надзора за политикой США в Латинской Америке. В частности, речь идет о действиях Вашингтона в отношении Венесуэлы и санкционной политике в отношении Кубы.
До этого Axios со ссылкой на аналитиков TD Cowen Washington Research Group писал, что военные проекты Трампа могут столкнуться с трудностями при финансировании после победы демократов на выборах в конгресс США. Среди инициатив, которые могут быть «свернуты», – «Золотой купол», «Золотой флот». «Проекты под "брендом" Трампа мертвы», – говорится в материале. Теперь перспективы одобрения оборонного бюджета в размере $1,5 трлн после победы демократов маловероятны.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 представителей сената. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. На утро 5 ноября демократы получают 240 мест в палате представителей, республиканцы – 147. В верхней палате будут 54 сенатора-демократа и 44 республиканца. Кроме того, на выборах 2026 г. губернаторские посты заняли 28 демократов против 20 республиканцев.