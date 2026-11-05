Reuters назвало пять возможных изменений во внешней политике США после выборов

До этого Axios со ссылкой на аналитиков TD Cowen Washington Research Group писал, что военные проекты Трампа могут столкнуться с трудностями при финансировании после победы демократов на выборах в конгресс США. Среди инициатив, которые могут быть «свернуты», – «Золотой купол», «Золотой флот». «Проекты под "брендом" Трампа мертвы», – говорится в материале. Теперь перспективы одобрения оборонного бюджета в размере $1,5 трлн после победы демократов маловероятны.