ФСБ задержала жителя Ленинградской области за подготовку диверсии
Сотрудники ФСБ России задержали 48-летнего жителя Ленинградской области, который готовил по заданию украинского куратора диверсию на железной дороге, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По информации спецслужбы, задержанный также собирал сведения о расположении объектов Вооруженных сил РФ и автозаправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В ходе задержания у мужчины изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство с 5 кг взрывчатки, а также смартфон с перепиской с участниками украинской организации, признанной террористической и запрещенной в России.
В ФСБ утверждают, что мужчина был завербован в 2024 г. через Telegram участником этой организации, действовавшей под патронажем украинских спецслужб. По данным ведомства, задержанный признал вину и сотрудничает со следствием.
Следственная служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) и покушении на диверсию (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ). Суд заключил фигуранта под стражу.
3 ноября в Запорожской области был задержан житель Мелитополя 2001 г. р., подозреваемый в государственной измене за передачу украинской стороне координат объектов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.