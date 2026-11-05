Телескоп Swift сошел с орбиты и вошел в атмосферу Земли над Индонезией
Космический телескоп Swift завершил работу на орбите и вошел в атмосферу Земли над Индонезией. Это произошло 4 ноября в 15:39 мск в районе Северной Суматры, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
По данным агентства, большая часть компонентов аппарата должна была сгореть при прохождении через атмосферу, однако некоторые элементы могли достичь поверхности Земли. NASA заранее предупреждало о предстоящем сходе телескопа с орбиты.
Swift был запущен в 2004 г. для изучения гамма-всплесков – одних из самых мощных взрывных явлений во Вселенной. Изначально основную миссию обсерватории планировали на два года, однако аппарат проработал в космосе около 22 лет.
20 октября агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA) сообщило о запуске космического аппарата MMX для исследования спутников Марса. Аппарат будет выведен в космос на борту ракеты-носителя H3 Launch Vehicle (H3 F10). Запуск произошел 19 октября 22:41 по мск со стартового комплекса «Ёсинобу», расположенного в космическом центре Танэгасима. MMX планируют оставить на орбите Марса на несколько лет. При этом отмечается, что туда он прибудет не раньше 2027 г. MMX должен будет предоставить информацию о происхождении спутников Марса и собрать грунт с Красной планеты, чтобы отвезти его на Землю к 2031 г.
8 октября космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вернулся с МКС на Землю. В числе его экипажа был российский космонавт Андрей Федяев. Вместе с ним вернулись астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено. Корабль приводнился у побережья штата Калифорния в США.