Телескоп Swift сошел с орбиты и вошел в атмосферу Земли над Индонезией

20 октября агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA) сообщило о запуске космического аппарата MMX для исследования спутников Марса. Аппарат будет выведен в космос на борту ракеты-носителя H3 Launch Vehicle (H3 F10). Запуск произошел 19 октября 22:41 по мск со стартового комплекса «Ёсинобу», расположенного в космическом центре Танэгасима. MMX планируют оставить на орбите Марса на несколько лет. При этом отмечается, что туда он прибудет не раньше 2027 г. MMX должен будет предоставить информацию о происхождении спутников Марса и собрать грунт с Красной планеты, чтобы отвезти его на Землю к 2031 г.