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Япония запустила космический аппарат для исследования спутников Марса

Анна Суслова

Япония запустила космический аппарат MMX для исследования спутников Марса. Об этом сообщило агентство аэрокосмических исследований страны (JAXA).

Отмечается, что аппарат будет выведен в космос на борту ракеты-носителя H3 Launch Vehicle (H3 F10). Запуск произошел 20 октября в 04:41 по местному времени (19 октября 22:41 по мск) со стартового комплекса «Ёсинобу», расположенного в космическом центре Танэгасима.

Аппарат планируют оставить на орбите Марса на несколько лет. При этом отмечается, что туда он прибудет не раньше 2027 г. MMX должен будет предоставить информацию о происхождении спутников Марса и собрать грунт с Красной планеты, чтобы отвести его на Землю к 2031 г.

8 октября космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вернулся с МКС на Землю. В числе его экипажа был российский космонавт Андрей Федяев. Вместе с ним вернулись астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено. Корабль приводнился у побережья штата Калифорния в США.

15 октября директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Россия планирует создать атомную энергетическую установку на Луне к середине 2030-х гг.

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