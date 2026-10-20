Япония запустила космический аппарат для исследования спутников Марса
Япония запустила космический аппарат MMX для исследования спутников Марса. Об этом сообщило агентство аэрокосмических исследований страны (JAXA).
Отмечается, что аппарат будет выведен в космос на борту ракеты-носителя H3 Launch Vehicle (H3 F10). Запуск произошел 20 октября в 04:41 по местному времени (19 октября 22:41 по мск) со стартового комплекса «Ёсинобу», расположенного в космическом центре Танэгасима.
Аппарат планируют оставить на орбите Марса на несколько лет. При этом отмечается, что туда он прибудет не раньше 2027 г. MMX должен будет предоставить информацию о происхождении спутников Марса и собрать грунт с Красной планеты, чтобы отвести его на Землю к 2031 г.
8 октября космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вернулся с МКС на Землю. В числе его экипажа был российский космонавт Андрей Федяев. Вместе с ним вернулись астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено. Корабль приводнился у побережья штата Калифорния в США.
15 октября директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Россия планирует создать атомную энергетическую установку на Луне к середине 2030-х гг.