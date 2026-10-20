Япония запустила космический аппарат для исследования спутников Марса

Аппарат планируют оставить на орбите Марса на несколько лет. При этом отмечается, что туда он прибудет не раньше 2027 г. MMX должен будет предоставить информацию о происхождении спутников Марса и собрать грунт с Красной планеты, чтобы отвести его на Землю к 2031 г.