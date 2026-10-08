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Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю

Ксения Наумчик

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем, в состав которого входит российский космонавт Андрей Федяев, вернулся на Землю, следует из трансляции NASA.

Корабль приводнился у побережья американского штата Калифорния. Вместе с Федяевым на Землю вернулись астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

Экипаж провел на Международной космической станции почти восемь месяцев, после чего отправился к Земле на борту Crew Dragon.

7 октября в 15:05 мск Crew Dragon покинул МКС. Ожидалось, что корабль приводнится 8 октября в 18:34 мск в Калифорнии.

22 сентября гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Россия и США продлят эксплуатацию МКС с 2028 до 2030 г. Он отметил, что это не отразится на сроках строительства Российской орбитальной станции.

1 октября на МКС в составе миссии Crew-13 отправился российский космонавт Сергей Тетерятников. Его коллегами по экипажу стали астронавты NASA Джессика Уоткинс, Люк Дилейни и канадский астронавт Джошуа Кутри.

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