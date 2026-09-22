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Баканов: Россия и США продлят эксплуатацию МКС до 2030 года

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Москва и Вашингтон продлят эксплуатацию Международной космической станции (МКС) с 2028 до 2030 г. Это не отразится на сроках строительства российской орбитальной станции, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Баканова, с предложением продлить работу МКС к России обратилась американская сторона.

«Мы пошли навстречу и еще на два года продлим работу, но это не повлияет на сроки создания российской орбитальной [станции] – мы запараллелили эти процессы», – сказал глава «Роскосмоса» (цитата по «РИА Новости»).

В июле представитель секретариата первого зампредседателя правительства РФ Дениса Мантурова сообщил «Интерфаксу», что Россия и США разработали совместную программу, предполагающую завершение полета МКС в конце 2030 г. Указывалось, что Россия готова к обсуждению с НАСА перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций, в частности для оказания взаимной помощи при нештатных ситуациях.

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