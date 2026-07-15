Россия и США завершат полет МКС к концу 2030 года

Российско-американское сотрудничество в космосе, как следует из сообщения российской стороны, может носить только технический характер, поясняет директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Политических условий для такого же углубленного сотрудничества, как при создании МКС или коммерческих запусках в 1990–2010-е гг., нет и, когда они возникнут, сказать сложно – все это находится под жесткими американскими санкциями, продолжает он. Реально же сотрудничество в этой области с Китаем, с которым Россия уже договорилась о кооперации в вопросе создания лунной станции, говорит эксперт.