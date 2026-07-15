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Россия и США завершат полет МКС к концу 2030 года

В дальнейшем возможно техническое сотрудничество на Луне
Алексей Никольский
Старт смешанного экипажа к МСК стал поводом для российско-американских переговоров о судьбе станции
Старт смешанного экипажа к МСК стал поводом для российско-американских переговоров о судьбе станции / EPA / ТАСС

Россия и США разработали совместную программу, предполагающую завершение полета Международной космической станции (МКС) в конце 2030 г., сообщил «Интерфаксу» представитель секретариата Дениса Мантурова по итогам встречи первого вице-премьера России с главой американского аэрокосмического агентства НАСА Джаредом Айзекманом на Байконуре после старта космического корабля «Союз МС-29». Айзекман вместе с Мантуровым и директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым наблюдали за стартом ракеты «Союз 2.1а», запустившей этот космический корабль.

Экипаж корабля состоит из космонавтов «Роскосмоса» Анны Кикиной и Петра Дуброва, а также астронавта НАСА Анила Менона. Корабль стартовал по сверхкороткой траектории и причалил к МКС примерно через два часа после запуска. Космонавты проведут на орбите 38 экспериментов и два выхода в открытый космос.

Россия также готова к обсуждению с НАСА перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций, в частности для оказания взаимной помощи при нештатных ситуациях. Кроме того, Россия видит потенциал для взаимодействия с США в рамках лунных программ, включая создание стыковочных механизмов, установление радиосвязи, а также решение вопросов спутниковой связи и навигации в будущих лунных миссиях. Мантуров назвал космическую медицину и биологию одним из перспективных направлений взаимодействия с США, в этой области могут проводиться совместные эксперименты.

«Союз МС-29» пристыковался к МКС

Технологии / Наукоемкие технологии

Российско-американское сотрудничество в космосе, как следует из сообщения российской стороны, может носить только технический характер, поясняет директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Политических условий для такого же углубленного сотрудничества, как при создании МКС или коммерческих запусках в 1990–2010-е гг., нет и, когда они возникнут, сказать сложно – все это находится под жесткими американскими санкциями, продолжает он. Реально же сотрудничество в этой области с Китаем, с которым Россия уже договорилась о кооперации в вопросе создания лунной станции, говорит эксперт.

Очевидно, что создание совместимых стыковочных узлов, организация радиосвязи, возможная помощь при спасательных работах – это своего рода «гуманитарная космическая программа», говорит источник в российской космической отрасли. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в космосе политическая конфронтация на земле не должна препятствовать спасательным мероприятиям, для которых и необходима такая техническая подготовка, продолжает он. По всей видимости, это тот минимум, который могут себе позволить Россия и США в космосе, и руководство «Роскосмоса» не питает иллюзий о возможности какого-либо углубленного партнерства, заключает собеседник «Ведомостей».

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