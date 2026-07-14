«Союз МС-29» стартовал с Байконура к МКС

«Союз МС-29» стартовал с Байконура к МКСКосмонавты проведут на орбите 38 экспериментов и два выхода в открытый космос
Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» стартовала с Байконура. На борту – космонавт Роскосмоса, командир Петр Дубров, космонавт Роскосмоса, бортинженер Анна Кикина и астронавт NASA, второй бортинженер Анил Менон. Корабль доставит на МКС экипаж 75-й экспедиции и научную аппаратуру, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований.
За день до запуска на Байконур прибыл директор NASA Джаред Айзекман. Вместе с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым он проводил участников предстоящей экспедиции к МКС.
Главные научные задачи
Экипаж ТПК «Союз МС-29» выполнит 38 космических экспериментов. Среди новых работ Дуброва и Кикиной – «Газоанализатор-ФС», который проверит эффективность перспективного элемента системы обеспечения газовой среды пилотируемых космических комплексов. В будущем система сможет автоматически контролировать атмосферу при полетах в дальний космос.
Вторая задача – «Теледроид». Космонавты испытают антропоморфного робота, который работает в автономном режиме или как «аватар», повторяя движения оператора. В перспективе такие роботы смогут выполнять опасные работы за бортом станции и в ее пределах.
Исследования Солнца и выходы в космос
Космонавты также продолжат эксперимент «СОЛНЦЕ-ТЕРАГЕРЦ». В мае на внешней поверхности МКС установили безаналоговый полупроводниковый детектор терагерцевого диапазона частот. С его помощью ученые рассчитывают получить новые знания о процессах энерговыделения в атмосфере Солнца. Специалисты надеются получить данные, которые помогут прогнозировать магнитные бури, влияющие на Землю и электронику спутников.
В ходе экспедиции запланированы два выхода в космос Петра Дуброва и Анны Кикиной по российской программе.
Смена экипажа
Сейчас на МКС работает 74-я экспедиция. Командир Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вернутся на Землю на «Союзе МС-28». Андрей Федяев, прибывший на станцию на Crew Dragon, продолжит работу с новым экипажем.
В апреле Кикина рассказала в интервью «Ведомости. Как потратить», почему в отрядах космонавтов наблюдается такой гендерный дисбаланс, как проходит процесс адаптации к невесомости и сложно ли ухаживать за длинными волосами в космосе.