Глава NASA прибыл на Байконур перед запуском экипажа к МКС

13 февраля космический корабль Crew Dragon отправился к МКС, из-за плохой погоды ракета-носитель Falcon-9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на сутки позже запланированной даты. Полет проходит в рамках программы перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA, на борту Crew Dragon находится российский космонавт Андрей Федяев.