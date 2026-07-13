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Глава NASA прибыл на Байконур перед запуском экипажа к МКС

Ведомости

Директор NASA Джаред Айзекман прибыл на космодром Байконур, откуда международный экипаж должен отправиться на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в Telegram-канале.

Айзекман вместе с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым планирует проводить участников предстоящей экспедиции к МКС. Запуск международного экипажа намечен на 14 июля.

Перед началом рабочей программы на космодроме глава американского космического агентства успел совершить пробежку, отметил журналист.

В феврале стало известно, что Айзекман планирует присутствовать на следующем запуске пилотируемого корабля «Союз».

13 февраля космический корабль Crew Dragon отправился к МКС, из-за плохой погоды ракета-носитель Falcon-9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на сутки позже запланированной даты. Полет проходит в рамках программы перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA, на борту Crew Dragon находится российский космонавт Андрей Федяев.

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