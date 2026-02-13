Глава NASA посетит запуск корабля «Союз»
Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман планирует присутствовать на следующем запуске пилотируемого корабля «Союз». Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной запуску миссии Crew-12.
«У меня есть хороший друг, который отправится в эту миссию, так что трудно представить, что я мог бы ее пропустить», – сказал Айзекман.
Запуск «Союз МС-29» к МКС запланирован на июнь 2026 г. 7 февраля Роскосмос сообщил, что в основной экипаж вместо космонавта Роскосмоса Сергея Корсакова назначена космонавт Анна Кикина, а вместо Анны Кикиной – астронавт NASA Анил Менон Самойленко. Ранее Менон работал военным врачом в NASA и медицинским директором в SpaceX .
13 февраля космический корабль Crew Dragon отправился к МКС, из-за плохой погоды ракета-носитель Falcon-9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на сутки позже запланированной даты. Полет проходит в рамках программы перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA, на борту Crew Dragon находится российский космонавт Андрей Федяев.
В декабре 2025 г. заместитель генерального директора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов сообщил, что стартовая площадка ракет «Союз» на космодроме «Байконур» будет готова к запуску в конце зимы 2026 г. в соответствии с графиком.