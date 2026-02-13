Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС

15 января корабль Crew Dragon предыдущей миссии вернулся на Землю с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым. В экипаж Crew-11 также входили астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи. Еще 8 января появились первые сообщения о возможном досрочном возвращении экипажа. Отмечалось, что NASA допускало такой вариант из-за состояния здоровья одного из членов команды, не раскрывая подробностей.