Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС
Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым отправился к Международной космической станции. О запуске сообщили в «Роскосмосе».
Ракета-носитель Falcon-9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Полет проходит в рамках программы перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA.
В состав экипажа миссии Crew-12, помимо Федяева, вошли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель Европейского космического агентства Софи Адено.
Изначально запуск был запланирован на 12 февраля, но его перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.
15 января корабль Crew Dragon предыдущей миссии вернулся на Землю с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым. В экипаж Crew-11 также входили астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи. Еще 8 января появились первые сообщения о возможном досрочном возвращении экипажа. Отмечалось, что NASA допускало такой вариант из-за состояния здоровья одного из членов команды, не раскрывая подробностей.