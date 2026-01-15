Корабль Crew Dragon с космонавтом Платоновым вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым вернулся на Землю. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.
В ведомстве уточнили, что коллегами российского космонавта по экипажу Crew-11 являются астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, астронавт JAXA Кимия Юи.
Информация о том, что NASA допускает более раннее возвращение Crew-11 с МКС, впервые появилась 8 января на Spaceflight Now. Тогда же NASA временно отключило две прямые трансляции с орбитальной станции, в частности, аудиосвязь с экипажем. Было также объявлено о переносе выхода в открытый космос, запланированного на утро 8 января.
20 декабря 2025 г. NASA объявило состав экипажа следующей миссии Crew-12. В него войдут астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй в качестве командира и пилота, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев. Старт миссии запланирован не раньше 15 февраля 2026 г.