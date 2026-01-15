Корабль Crew Dragon с космонавтом Платоновым вернулся на Землю

Информация о том, что NASA допускает более раннее возвращение Crew-11 с МКС, впервые появилась 8 января на Spaceflight Now. Тогда же NASA временно отключило две прямые трансляции с орбитальной станции, в частности, аудиосвязь с экипажем. Было также объявлено о переносе выхода в открытый космос, запланированного на утро 8 января.