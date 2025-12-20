Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

NASA назвало срок запуска миссии Crew Dragon к МКС с российским космонавтом

Ведомости

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с участием российского космонавта Андрея Федяева запланирован не ранее 15 февраля 2026 г. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В экипаж миссии войдут астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, которые займут должности командира и пилота корабля. В качестве специалистов миссии полетят астронавт европейского космического агентства Софи Адено и космонавт «Роскосмоса» Федяев. Экипаж Crew-12 присоединится к участникам 74-й длительной экспедиции, уже работающим на борту МКС.

Этот полет станет 12-й ротацией экипажа SpaceX на орбитальную станцию в рамках программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам. В ходе миссии планируется проведение научных исследований и демонстрация новых технологий, направленных на подготовку будущих полетов к Луне и Марсу, а также на получение прикладных результатов для Земли.

В NASA подчеркнули, что МКС остается ключевой платформой для изучения и решения задач длительных космических путешествий, а также для развития коммерческой деятельности на низкой околоземной орбите.

11 декабря космическое агентство передавало, что связь с аппаратом Maven была утрачена. Он находился на орбите Марса с 2014 г.