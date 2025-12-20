NASA назвало срок запуска миссии Crew Dragon к МКС с российским космонавтом
Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с участием российского космонавта Андрея Федяева запланирован не ранее 15 февраля 2026 г. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
В экипаж миссии войдут астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, которые займут должности командира и пилота корабля. В качестве специалистов миссии полетят астронавт европейского космического агентства Софи Адено и космонавт «Роскосмоса» Федяев. Экипаж Crew-12 присоединится к участникам 74-й длительной экспедиции, уже работающим на борту МКС.
Этот полет станет 12-й ротацией экипажа SpaceX на орбитальную станцию в рамках программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам. В ходе миссии планируется проведение научных исследований и демонстрация новых технологий, направленных на подготовку будущих полетов к Луне и Марсу, а также на получение прикладных результатов для Земли.
В NASA подчеркнули, что МКС остается ключевой платформой для изучения и решения задач длительных космических путешествий, а также для развития коммерческой деятельности на низкой околоземной орбите.
