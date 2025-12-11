NASA потеряла связь с аппаратом Maven на орбите Марса
NASA утратило связь с космическим аппаратом Maven, который находился на орбите Марса с 2014 г. Об этом сообщается на сайте космического агентства. Зонд перестал выходить на связь с наземными станциями 6-7 декабря, хотя все его системы работали в штатном режиме перед тем, как он скрылся за планетой.
Когда Maven вновь появился из-за Марса, от него не последовало никаких сигналов. Компания сообщила, что специалисты уже приступили к расследованию инцидента и пытаются восстановить связь. Дополнительная информация будет публиковаться по мере поступления данных, уточнили в NASA.
Maven был запущен в 2013 г. и изучал верхние слои атмосферы Марса и их взаимодействие с солнечным ветром. Исследования аппарата помогли ученым объяснить, как Марс утратил большую часть своей атмосферы, превратившись в холодную и сухую планету.
Аппарат также служил ретранслятором связи для марсоходов Curiosity и Perseverance.
NASA отметила, что на орбите Марса продолжают работать два других аппарата: Mars Reconnaissance Orbiter (запущен в 2005 г.) и Mars Odyssey (2001 г).