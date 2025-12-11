NASA потеряла связь с аппаратом Maven на орбите Марса

NASA утратило связь с космическим аппаратом Maven, который находился на орбите Марса с 2014 г. Об этом сообщается на сайте космического агентства. Зонд перестал выходить на связь с наземными станциями 6-7 декабря, хотя все его системы работали в штатном режиме перед тем, как он скрылся за планетой.