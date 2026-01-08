NASA допускает досрочное возвращение экипажа Crew-11 с МКС
NASA рассматривает возможность досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с Международной космической станции из-за проблем со здоровьем одного из астронавтов. Об этом сообщает Spaceflight Now со ссылкой на агентство.
По данным издания, речь идет о физическом состоянии одного члена экипажа, подробности NASA не раскрывает. Окончательное решение, по данным ведомства, будет принято в течение суток. В агентстве подчеркнули, что приоритетом остается безопасное выполнение миссий. Примерно за час до первого сообщения NASA также отключило две прямые трансляции с МКС, включая аудиосвязь с экипажем.
Перед этим NASA объявило о переносе выхода в открытый космос, запланированного на утро 8 января. Астронавты Майк Финк и Зена Кардман должны были провести около 6,5 часа за пределами станции, подготовив энергетический канал 2A к установке солнечных батарей iROSA, запуск которых намечен на 2026 г.
Следующим запланированным полетом на МКС остается миссия SpaceX Crew-12, старт которой ожидается не ранее 15 февраля 2026 г. Неясно, сможет ли NASA совместно со SpaceX и международными партнерами ускорить запуск корабля Dragon и насколько это возможно на текущем этапе.
20 декабря NASA сообщало, что в экипаж Crew-12 войдут астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй в качестве командира и пилота, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев. Экипаж присоединится к участникам 74-й длительной экспедиции на МКС.