NASA допускает досрочное возвращение экипажа Crew-11 с МКС

По данным издания, речь идет о физическом состоянии одного члена экипажа, подробности NASA не раскрывает. Окончательное решение, по данным ведомства, будет принято в течение суток. В агентстве подчеркнули, что приоритетом остается безопасное выполнение миссий. Примерно за час до первого сообщения NASA также отключило две прямые трансляции с МКС, включая аудиосвязь с экипажем.