Запуск Crew Dragon с российским космонавтом перенесли из-за погоды на 13 февраля
Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым к Международной космической станции перенесен на 13 февраля из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в «Роскосмосе» со ссылкой на NASA.
Согласно сообщению, запуск ракеты-носителя Falcon-9 с мыса Канаверал во Флориде запланирован не раньше 13 февраля в 13:15 мск. В состав экипажа миссии Crew-12 также входят астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель Европейского космического агентства Софи Адено.
До этого запуск корабля к МКС уже переносился – 9 февраля сообщалось о его переносе на 12 февраля.
15 января корабль Crew Dragon предыдущей миссии с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым вернулся на Землю. В экипаж Crew-11 входили астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, а также астронавт JAXA Кимия Юи. Сообщения о возможном досрочном возвращении экипажа появились 8 января, когда NASA допустило такой вариант из-за состояния здоровья одного из членов команды, не раскрывая подробностей. Тогда же были временно отключены две прямые трансляции с МКС и перенесен запланированный выход в открытый космос.