Запуск Crew Dragon с российским космонавтом перенесли из-за погоды на 13 февраля

15 января корабль Crew Dragon предыдущей миссии с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым вернулся на Землю. В экипаж Crew-11 входили астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, а также астронавт JAXA Кимия Юи. Сообщения о возможном досрочном возвращении экипажа появились 8 января, когда NASA допустило такой вариант из-за состояния здоровья одного из членов команды, не раскрывая подробностей. Тогда же были временно отключены две прямые трансляции с МКС и перенесен запланированный выход в открытый космос.