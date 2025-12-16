«Роскосмос» анонсировал готовность Байконура к первому пуску зимой 2026 года
Стартовая площадка ракет «Союз» на космодроме Байконур будет готова к запуску в конце зимы 2026 г. в соответствии с графиком, сообщил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов. Его слова приводят в Telegram-канале компании.
«По утвержденному графику готовность к первому пуску – конец зимы 2026 г.», – рассказал Баранов.
В публикации компании отмечается, что на космодроме уже находятся все элементы и оборудование для восстановления кабины обслуживания стартового стола. Специалисты работают в две смены, всего привлечено 130 сотрудников, подчеркнули в «Роскосмосе».
27 ноября ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС). В тот же день «Роскосмос» сообщил, что несколько элементов стартового стола на космодроме были повреждены после запуска ракеты. В госкорпорации тогда отметили, что для восстановления есть все необходимые резервные элементы.