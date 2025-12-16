«Роскосмос» анонсировал готовность Байконура к первому пуску зимой 2026 года

27 ноября ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС). В тот же день «Роскосмос» сообщил, что несколько элементов стартового стола на космодроме были повреждены после запуска ракеты. В госкорпорации тогда отметили, что для восстановления есть все необходимые резервные элементы.