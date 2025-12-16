Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Роскосмос» анонсировал готовность Байконура к первому пуску зимой 2026 года

Ведомости

Стартовая площадка ракет «Союз» на космодроме Байконур будет готова к запуску в конце зимы 2026 г. в соответствии с графиком, сообщил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов. Его слова приводят в Telegram-канале компании.

«По утвержденному графику готовность к первому пуску – конец зимы 2026 г.», – рассказал Баранов.

В публикации компании отмечается, что на космодроме уже находятся все элементы и оборудование для восстановления кабины обслуживания стартового стола. Специалисты работают в две смены, всего привлечено 130 сотрудников, подчеркнули в «Роскосмосе».

27 ноября ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС). В тот же день «Роскосмос» сообщил, что несколько элементов стартового стола на космодроме были повреждены после запуска ракеты. В госкорпорации тогда отметили, что для восстановления есть все необходимые резервные элементы.