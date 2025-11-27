Ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с Байконура

20 ноября «Ведомостям» рассказали, что на корпусе ракеты «Союз-2.1а» выгравированы рисунки детей, борющихся с онкологическими заболеваниями. В проекте участвовали юные художники из 50 российских городов и 14 стран. Запуск проводился в рамках программы «Космическая терапия искусством», которую реализуют с 2016 г. фонд ЮНИТИ и «Роскосмос».