Ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС), сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

На борту корабля космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Корабль вышел на заданную орбиту и отделился от третьей ступени ракеты штатно.

Стыковка с МКС, согласно плану, должна пройти в 15:38 мск. Корабль доставит на МКС экипаж 74‑й долговременной экспедиции. Планируемая продолжительность работы на борту станции – 242 дня.

20 ноября «Ведомостям» рассказали, что на корпусе ракеты «Союз-2.1а» выгравированы рисунки детей, борющихся с онкологическими заболеваниями. В проекте участвовали юные художники из 50 российских городов и 14 стран. Запуск проводился в рамках программы «Космическая терапия искусством», которую реализуют с 2016 г. фонд ЮНИТИ и «Роскосмос». 

