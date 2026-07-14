«Союз МС-29» пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-29» в 20:52 по московскому времени пристыковался к модулю «Причал» Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил Роскосмос в Telegram.
В состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Следующий этап миссии – открытие люков и переход экипажа на борт МКС. Роскосмос планирует запустить прямой эфир, в котором будет транслироваться открытие люков между кораблем «Союз МС‑29» и МКС в 22:45 мск.
Экипаж пробыл в пути около трех часов. Он следовал по сверхбыстрой схеме сближения со станцией.
Роскосмос сообщал, что экипаж будет работать на орбите 261 сутки. За это время они должны провести 38 экспериментов, включая: «Газоанализатор-ФС», «Теледроид» и «Солнце-Терагерц».
Сейчас на МКС работает 74-я экспедиция. Командир Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вернутся на Землю на «Союзе МС-28». Андрей Федяев, прибывший на станцию на Crew Dragon, продолжит работу с новым экипажем.
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