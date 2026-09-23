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Российский космонавт отправится на МКС в составе миссии Crew-13

Сергей Пахомов
Роскосмос Медиа / ТАСС
Роскосмос Медиа / ТАСС

Российский космонавт Сергей Тетерятников 1 октября отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе миссии Crew-13. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«По информации NASA, запуск миссии Crew-13 с космодрома на мысе Канаверал планируется 1 октября в 18:10 мск», – говорится в публикации. «Роскосмос» дополнил, что коллегами по экипажу у космонавта будут астронавты NASA Джессика Уоткинс, Люк Дилейни и канадский астронавт Джошуа Кутри.

22 сентября гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Москва и Вашингтон продлят эксплуатацию МКС до 2030 г. По словам Баканова, с таким предложением к России обратилась американская сторона. «Мы пошли навстречу и еще на два года продлим работу, но это не повлияет на сроки создания российской орбитальной [станции]», – отметил Баканов.

25 февраля Тетерятников был определен в основной состав экипажа корабля Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-13. Также российский космонавт Арутюн Кивирян назначен в дублирующий экипаж Crew-13. Полет пройдет по соглашению «Роскосмоса» и NASA.

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