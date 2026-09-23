Российский космонавт отправится на МКС в составе миссии Crew-13

22 сентября гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Москва и Вашингтон продлят эксплуатацию МКС до 2030 г. По словам Баканова, с таким предложением к России обратилась американская сторона. «Мы пошли навстречу и еще на два года продлим работу, но это не повлияет на сроки создания российской орбитальной [станции]», – отметил Баканов.