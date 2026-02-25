Российский космонавт Тетерятников определен в основной состав экипажа Crew-13

13 февраля корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым отправился к Международной космической станции. Ракета-носитель Falcon-9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Полет проходит в рамках программы перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA.