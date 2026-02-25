Российский космонавт Тетерятников определен в основной состав экипажа Crew-13
Космонавт «Роскосмоса» Сергей Тетерятников определен в основной состав экипажа корабля Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-13. Об этом сообщили в госкорпорации.
Старт запланирован на вторую половину 2026 г. Также российский космонавт Арутюн Кивирян назначен в дублирующий экипаж Crew-13.
Полет пройдет по соглашению «Роскосмоса» и NASA, добавили в корпорации.
13 февраля корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым отправился к Международной космической станции. Ракета-носитель Falcon-9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Полет проходит в рамках программы перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA.
Месяцем ранее корабль Crew Dragon предыдущей миссии Crew-11 вернулся на Землю с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым. В экипаж также входили астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи.