Космический корабль Crew Dragon покинул МКС
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX покинул Международную космическую станцию (МКС), сообщили в «Роскосмосе». На его борту находится российский космонавт Андрей Федяев.
«Сегодня в 15:05 мск корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12 покинул Международную космическую станцию», – говорится в сообщении.
Ожидается, что корабль приводнится 8 октября в 18:34 мск в Калифорнии. Помимо Федяева на борту находятся другие члены экипажа – астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.
22 сентября гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Россия и США продлят эксплуатацию Международной космической станции (МКС) с 2028 до 2030 г. Он отметил, что это не отразится на сроках строительства Российской орбитальной станции.
1 октября на МКС в составе миссии Crew-13 отправился российский космонавт Сергей Тетерятников. Его коллегами по экипажу стали астронавты NASA Джессика Уоткинс, Люк Дилейни и канадский астронавт Джошуа Кутри.