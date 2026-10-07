Космический корабль Crew Dragon покинул МКС

22 сентября гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Россия и США продлят эксплуатацию Международной космической станции (МКС) с 2028 до 2030 г. Он отметил, что это не отразится на сроках строительства Российской орбитальной станции.