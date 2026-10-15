«Росатом» планирует создать АЭС на Луне к середине 2030-х годов

14 октября в «Росатоме» сообщили, что в Узбекистане залили первый бетон на площадке первой в мире интегрированной атомной электростанции, строительство которой предусматривает два малых и два больших энергоблока. Лихачев также рассказал о ходе реализации других зарубежных атомных проектов компании. По его словам, в сентябре Россия и Казахстан подписали EPC-контракт на строительство двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Сейчас на площадке завершаются изыскательские работы.