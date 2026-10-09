«Росатом» запланировал энергопуск первого блока АЭС «Руппур» на ноябрь

АЭС «Руппур» – первая атомная электростанция страны. Она строится по российскому проекту в 160 км от столицы Дакки и включает два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200. Их суммарная мощность составит 2400 МВт. «Росатом» приступил к строительству АЭС «Руппур» в 2018 г. после заключения генерального контракта с властями республики. Стоимость проекта оценивается в $13 млрд. Станция будет включать два реактора суммарной мощностью 2400 МВт.