«Росатом» запланировал энергопуск первого блока АЭС «Руппур» на ноябрь
Энергетический пуск первого энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш намечен на третью декаду ноября. Об этом журналистам заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, передает «РИА Новости».
По его словам, запуск планируется на 20-ые числа ноября.
Ранее в активную зону реактора энергоблока загрузили ядерное топливо. Следующий этап предусматривает достижение минимально контролируемого уровня мощности, необходимого для наблюдения за управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакцией. Затем специалисты будут постепенно повышать мощность реакторной установки.
При энергетическом пуске вырабатываемая электроэнергия начнет поступать в энергосеть Бангладеш.
АЭС «Руппур» – первая атомная электростанция страны. Она строится по российскому проекту в 160 км от столицы Дакки и включает два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200. Их суммарная мощность составит 2400 МВт. «Росатом» приступил к строительству АЭС «Руппур» в 2018 г. после заключения генерального контракта с властями республики. Стоимость проекта оценивается в $13 млрд. Станция будет включать два реактора суммарной мощностью 2400 МВт.