Лихачев: АЭС «Руппур» в Бангладеш достроят в 2027 году
Строительство АЭС «Руппур» в Бангладеш завершат в 2027 г. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на церемонии начала этапа физического пуска первого энергоблока станции.
«Мы планируем в следующем году также выйти на пусковые операции в блоке номер 2», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
28 апреля на построенном с участием России первом энергоблоке АЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор. Сборку реактора на первом энергоблоке завершили осенью 2024 г.
«Росатом» приступил к строительству АЭС «Руппур» в 2018 г. после заключения генерального контракта с властями республики. Стоимость проекта оценивается в $13 млрд. Станция будет включать два реактора суммарной мощностью 2400 МВт.
Reuters со ссылкой на источники в правительстве Бангладеша писал в 2023 г., что первоначально для оплаты атомной станции Москва планировала получать платежи в рублях, но впоследствии стороны договорились использовать китайские юани.