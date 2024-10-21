На первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш завершили сборку реактора
На первом энергоблоке атомной электростанции (АЭС) «Руппур» в Бангладеш завершена сборка реактора. Об этом сообщается в Telegram-канале «Росатома».
Во время сборки реактора были установлены внутрикорпусные устройства, в том числе шахта и выгородка, блок защитных труб и верхнего блока, датчики системы пусконаладочных измерений, а также загружены имитаторы тепловыделяющих сборок. Следующий этап сборки включает проведение гидравлических испытаний, во время которых будет проверена работоспособность оборудования реакторной установки.
«Завершение сборки реактора и подготовка к ключевым испытаниям – это важный шаг в обеспечении эффективной работы будущего энергоблока», – подчеркнул вице-президент по проектам в Бангладеш «Атомстройэкспорта» Алексей Дерий.
В июле в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. По последним данным, в ходе массовых протестов погибли около 650 человек, в том числе 32 ребенка. Посольство России в стране охранялось военными. Под усиленную охрану армии также были взяты стройплощадка АЭС «Руппур» и жилой городок российских специалистов.
5 августа премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. На следующий день начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. Его возглавил нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус.