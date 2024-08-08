Мухаммад Юнус принял присягу как глава временного правительства Бангладеш

Мухаммад Юнус родился в 1940 г. в деревне Батуа близ города Читтагонга на юго-востоке Бангладеш. В 1971 г. окончил Университет Вандербильта (США) с ученой степенью доктора экономики. Позже был профессором экономики в Университете штата Теннеси. В 1976 г. вернулся в Бангладеш, где разработал концепцию микрокредитования и создал Grameen Bank. В 2006 г. за свой проект он получил Нобелевскую премию мира.