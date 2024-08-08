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Мухаммад Юнус принял присягу как глава временного правительства Бангладеш

Ведомости

Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус принял присягу в качестве главы временного правительства Бангладеш, сообщает портал Prothom Alo.

Отмечается, что было назначено 16 советников временного правительства, однако трое не смогли принять присягу, так как находятся вне города Дакки. Решение о назначении 84-летнего Юнуса было принято после того, как глава государства Шахабуддин Чуппу провел встречу с лидерами движения «Студенты против дискриминации».

Окончательный состав временного правительства будет определен после консультаций с различными политическими партиями.

Мухаммад Юнус родился в 1940 г. в деревне Батуа близ города Читтагонга на юго-востоке Бангладеш. В 1971 г. окончил Университет Вандербильта (США) с ученой степенью доктора экономики. Позже был профессором экономики в Университете штата Теннеси. В 1976 г. вернулся в Бангладеш, где разработал концепцию микрокредитования и создал Grameen Bank. В 2006 г. за свой проект он получил Нобелевскую премию мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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