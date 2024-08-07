С кем Бангладеш будет сотрудничать после смены власти

С кем Бангладеш будет сотрудничать после смены властиЗападное влияние может вырасти, но интересы России пострадать не должны
Начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил 6 августа о создании временного правительства с участием всех партий. Об этом объявлено после ухода накануне премьер-министра страны Шейх Хасины в отставку из-за массовых протестов.
Хотя генерал заявил, что «все решения относительно страны теперь будут приниматься армией» (цитата по Daily Pakistan), свое веское слово ультимативно высказало студенческое протестное движение. Именно студенты стали движущей силой протеста в Бангладеш из-за попыток прежнего правительства вернуть квоты для родственников ветеранов войны за независимость 1971 г. при трудоустройстве на госслужбу.
«Никакое правительство, кроме предложенного студентами, не будет принято. Не будет принято ни военное правительство, ни правительство, поддерживаемое военными, ни правительство фашистов», – пообещали активисты.
Как сообщают издания Prothom Alo и The Daily Star, главным советником временного правительства (де-факто и. о. премьера) по предложению координаторов студенческого движения станет 84-летний лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Сам Юнус сейчас находится в качестве почетного гостя на Олимпиаде во Франции и лечится там. Он отметил, что сначала отказался от предложения бангладешских студентов, но затем уступил им в результате уговоров.
Также президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин распустил парламент, говорится на сайте его резиденции. Решение принято после встречи с главами трех видов вооруженных сил, лидерами партий и ведущей силы протеста – «Студентов против дискриминации». Президент приказал освободить 78-летнюю Халеду Зию, бывшую премьер-министром страны в 1991–1996 и 2001–2006 гг. и одну из лидеров оппозиционной Националистической партии Бангладеш (BNP), из-под домашнего ареста. Там она находилась последние годы по обвинению в коррупции. Смещенная Хасина представляла левоцентристскую «Авами лиг».
Пока остается открытым вопрос даже о том, появится ли в Бангладеш в принципе стабильная власть, говорит старший научный сотрудник ИСАА МГУ Илья Спектор. Из Дакки по-прежнему сообщают о стрельбе, убийствах полицейских и погромах в правительственных зданиях. Сторонники «Авами лиг» с большой вероятностью будут защищаться, это говорит о возможности длительной нестабильности, добавляет эксперт.
Главным внешним ориентиром Хасины часто называли Индию. Туда она и улетела на фоне протестов. Глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар пообещал дать ей время, чтобы определиться с планами. При этом главный торговый партнер Дакки – имеющий с Дели напряженные отношения Пекин ($27,8 млрд против $13 млрд с Индией). В МИД КНР заявили, что внимательно следят за ситуацией в Бангладеш и надеются, что в там в кратчайшие сроки будет восстановлена «общественная стабильность».
Швейная мастерская
Бангладеш – второй в мире экспортер текстиля и одежды после Китая. В 2023 г. она поставила продукции на $47 млрд. Легкая промышленность приносит более 75% доходов, несмотря на занятость большинства населения в аграрной сфере. Около 90% экспорта Бангладеш в Россию и 56% в Индию – одежда. Китай импортирует из Бангладеш сырье: кожу, хлопчатобумажный текстиль, рыбу.
В индийских СМИ, включая Economic Times, 6 августа появились публикации, высказывающие опасения по поводу роста влияния на Бангладеш Китая и враждебного Индии Пакистана. Журналисты в причастности к беспорядкам подозревают пакистанскую разведку. Она якобы могла поддерживать молодежное крыло исламистской «Джамаат-и ислами Бангладеш» (власти страны пытались запретить ее в начале августа). Усиление ориентации на Пекин усугубило бы и без того непростое стратегическое положение Дели в регионе. Недавно Индия столкнулась с похожей переориентацией на КНР своего союзника – Мальдивских островов – с приходом там в конце 2023 г. нового президента Мохамеда Муиззу.
Для выводов о дальнейшей ориентации Бангладеш необходимо учитывать несколько факторов, говорит сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Мария Савищева. Прежде всего – как долго будут оставаться у власти военные и как скоро они объявят о новых выборах. До выборов и формирования постоянного правительства эксперт не ожидает резких изменений внешнего курса. Кроме того, военные структуры пересекаются с партийными элитами страны, одни из них могут выражать интересы оппозиции, другие – вчерашней власти.
При этом, по мнению Савищевой, вряд ли возможное коалиционное правительство с BNP и «Джамаат-и ислами Бангладеш» будет явно ориентироваться на Запад, Китай и исламский мир, как они это делали в прошлую каденцию. Об этом говорит и опыт «Авами лиг», которая в XX в. ориентировалась на СССР и Индию, но в XXI в. вела уже куда более сбалансированную политику, включая сотрудничество с КНР.
Победа BNP на выборах возможна, но это не единственный возможный вариант, добавляет Спектор. У активистов протеста отношение к партии и ее лидерам сложное, кроме того, есть вероятность появления новых политических сил, говорит он.
Как сообщили «Ведомостям» в посольстве России в Бангладеш, сейчас на территории республики находится более 5000 граждан России. Большинство из них работает на стройплощадке АЭС «Руппур» в 180 км от Дакки (крупнейший совместный проект двух стран). Ситуация вокруг нее, по словам дипломатов, остается спокойной. «Комплекс «Грин сити», в котором проживают российские специалисты, дополнительно охраняется местными военными», – подчеркнули в посольстве.
Как говорил ТАСС посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий, по итогам 2023 г. товарооборот двух стран вырос на 16,5% и достиг $2,7 млрд. Тогда он назвал энергетику и сельское хозяйство ключевыми областями сотрудничества. Кроме АЭС «Руппур» стоимостью $12,65 млрд российские крупные компании реализуют в Бангладеш и другие проекты. Gazprom International больше 10 лет участвует там в проектировании и строительстве газовых скважин, говорится на сайте компании.
Китай и Бангладеш
Бангладеш при смещенной Хасине активно сотрудничала с КНР, поддерживая инициативу «Пояс и путь». В 2016 г. страны довели уровень отношений до стратегического сотрудничества и партнерства. Последняя встреча экс-премьера и Си Цзиньпина прошла 10 июля в Пекине. В 2022 г. в Бангладеш работало более 500 китайских фирм. Они строили дороги, электростанции, модернизировали порты. Китай – лидер по прямым иностранным инвестициям в страну: с 2016 по 2022 г. они превысили $26 млрд. Минэнерго Бангладеш в марте 2024 г. сообщало о планах получить $30 млрд из КНР за пять лет на развитие отрасли.
Эксперт считает, что отказываться от крупных проектов, включая почти готовую АЭС «Руппур», невыгодно любому правительству страны и тревожные настроения в Индии могут не оправдаться. При этом, хотя влияние Запада на Бангладеш с приходом правых может вырасти (США активно критиковали Хасину за положение с правами человека), это вряд ли сильно повредит интересам России, рассуждает эксперт.
Но Спектор согласен, что сейчас сложно говорить о внешней политике BNP: она последний раз была у власти 20 лет назад.
Хотя определенные сигналы в отношении России можно увидеть. В конце 2023 г. партии не понравились комментарии представителя МИДа Марии Захаровой о парламентских выборах, которые BNP бойкотировала. После встречи посла США с представителями оппозиции в BNP заявили, что комментарии об этом Захаровой «находятся в резком противоречии с желаниями и стремлениями граждан страны к прозрачным выборам» (цитата по Dhaka Tribune. – «Ведомости»). Но не известно, будет ли подобная риторика релевантной, окажись BNP у власти, заключает эксперт.
В подготовке статьи участвовал Глеб Мишутин