С кем Бангладеш будет сотрудничать после смены власти

При этом, по мнению Савищевой, вряд ли возможное коалиционное правительство с BNP и «Джамаат-и ислами Бангладеш» будет явно ориентироваться на Запад, Китай и исламский мир, как они это делали в прошлую каденцию. Об этом говорит и опыт «Авами лиг», которая в XX в. ориентировалась на СССР и Индию, но в XXI в. вела уже куда более сбалансированную политику, включая сотрудничество с КНР.