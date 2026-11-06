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Медведев прокомментировал поджог школы в Лионе во время протестов

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал поджог школы в Лионе, вспомнив слова бывшего главы евродипломатии Жозепа Борреля о Европе как «цветущем саде». Об этом он написал в соцсети X.

«В Лионе подожгли школу с людьми внутри. Я помню, что один парень по фамилии Боррель из ЕС описывал Европу как цветущий "сад". Хотели бы посетить такой сад?», – говорится в сообщении.

Публикацию Медведев сопроводил видео с горящим входом в учебное заведение.

6 ноября агентство Franceinfo сообщило, что в ходе протестов в Лионе во Франции протестующие подожгли вход в среднюю школу имени Эдуарда Эррио, находящуюся в центре города. По данным префектуры Роны, ЧП случилось из-за «горящих мусорных баков».

5 ноября полиция Франции задержала 448 человек во время акций протеста. По информации газеты Le Figaro, при этом 53 сотрудника правоохранительных органов получили ранения.

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