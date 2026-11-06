Госдума призвала ООН добиваться прекращения блокады Кубы
Комитет Госдумы по международным делам внес проект обращения к ООН и парламентам других стран с призывом добиваться прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Об этом говорится в думской электронной базе.
Совет Думы включил документ в порядок работы палаты на 11 ноября 2026 г. В обращении депутаты назвали американские санкции недопустимым инструментом внешнеполитического давления. По их оценке, ограничения ухудшают положение кубинцев и противоречат основным принципам международного права.
Авторы документа также указали на гуманитарные последствия блокады. По их данным, после ужесточения ограничений в августе 2026 г. Куба практически лишилась импорта топлива. К октябрю страна столкнулась с серьезными проблемами в обеспечении населения продовольствием, а медицинские учреждения – с нехваткой лекарств и электроэнергии.
Госдума выразила солидарность с призывами международного сообщества прекратить блокаду и заявила о готовности поддерживать Кубу. Обращение планируется направить президенту России, правительству, Совету Федерации, Генассамблее ООН и парламентам других стран.
26 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал снять морскую блокаду с Кубы, начатую Вашингтоном, и принять неотложные меры по выправлению гуманитарной ситуации на острове.