Госдума призвала ООН добиваться прекращения блокады Кубы

Авторы документа также указали на гуманитарные последствия блокады. По их данным, после ужесточения ограничений в августе 2026 г. Куба практически лишилась импорта топлива. К октябрю страна столкнулась с серьезными проблемами в обеспечении населения продовольствием, а медицинские учреждения – с нехваткой лекарств и электроэнергии.