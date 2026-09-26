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Главная / Политика /

Главное из заявлений Лаврова на Генассамблее ООН

Глава МИД РФ поднял темы Украины, Ближнего Востока и работы ООН
Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в ООН и провел заключительную пресс-конференцию по итогам участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Российский министр заявил, что Запад ставит под угрозу жизни миллиардов людей, диагностировал у европейских элит «вирус расового превосходства», а также призвал освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Ведомости» собрали главное из заявлений Лаврова.

О Западе и мировом порядке

  • «Западное меньшинство» ставит под угрозу жизнь миллиардов людей на планете, действует авантюрно и непредсказуемо, считает Лавров.

  • Запад  разрушил систему европейской безопасности в попытках сдерживать Россию, а также взрастил «русофобский режим в Киеве», продолжил министр.

  • НАТО хочет распространить влияние далеко за пределы своей ответственности.

  • Основы ООН ставятся под удар, когда Запад закрывает глаза на «все более явное проявление украинского нацизма».

  • Внутри стран ЕС и участников НАТО видны «метастазы» нацистской идеологии, утверждает российский министр.

  • Западные страны «перепредставлены» в Совете Безопасности ООН. Он призвал расширять совет за счет Азии, Африки и Латинской Америки.

  • Россия, считает Лавров, проводит работу над «оздоровлением ситуации» в мире.

Про последствия действий США

  • ООН следует сделать «нестандартные ходы» для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, где с февраля продолжаются боевые действия между США и Ираном.

  • Убийство верховного лидера и представителей властей Ирана неприемлемо.

  • Условием для урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива является восстановление доверия между арабскими странами и Ираном. 

Встреча Лаврова и Рубио на полях ГА ООН продлилась почти час

Политика / Международные отношения

  • Москва настаивает на немедленном освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, а также на «неповторении подобных эксцессов в будущем».

  • Россия настоятельно призывает снять морскую блокаду с Кубы, начатую Вашингтоном, и принять неотложные меры по выправлению гуманитарной ситуации на острове.

Европа и переговоры

  • Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине.

  • «Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру», – сказал он.

МИД раскрыл детали переговоров Лаврова с Вадефулем

Политика / Международные отношения

  • Правящие элиты многих стран Евросоюза поражены вирусом расового превосходства и потворствуют распространению нацизма, выразил мнение Лавров.

  • ЕС заставляет Белград ввести антироссийские санкции за призрачную перспективу вступления в объединение.

  • Евросоюз грубо игнорирует резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН и принуждает Сербию смириться с утратой края Косово.

  • Россия доведет спецоперацию до конца, ее цели будут достигнуты, а угрозы безопасности страны устранены.

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