Главное из заявлений Лаврова на Генассамблее ООН

Главное из заявлений Лаврова на Генассамблее ООНГлава МИД РФ поднял темы Украины, Ближнего Востока и работы ООН
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в ООН и провел заключительную пресс-конференцию по итогам участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Российский министр заявил, что Запад ставит под угрозу жизни миллиардов людей, диагностировал у европейских элит «вирус расового превосходства», а также призвал освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Ведомости» собрали главное из заявлений Лаврова.
О Западе и мировом порядке
«Западное меньшинство» ставит под угрозу жизнь миллиардов людей на планете, действует авантюрно и непредсказуемо, считает Лавров.
Запад разрушил систему европейской безопасности в попытках сдерживать Россию, а также взрастил «русофобский режим в Киеве», продолжил министр.
НАТО хочет распространить влияние далеко за пределы своей ответственности.
Основы ООН ставятся под удар, когда Запад закрывает глаза на «все более явное проявление украинского нацизма».
Внутри стран ЕС и участников НАТО видны «метастазы» нацистской идеологии, утверждает российский министр.
Западные страны «перепредставлены» в Совете Безопасности ООН. Он призвал расширять совет за счет Азии, Африки и Латинской Америки.
Россия, считает Лавров, проводит работу над «оздоровлением ситуации» в мире.
Про последствия действий США
ООН следует сделать «нестандартные ходы» для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, где с февраля продолжаются боевые действия между США и Ираном.
Убийство верховного лидера и представителей властей Ирана неприемлемо.
Условием для урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива является восстановление доверия между арабскими странами и Ираном.
Москва настаивает на немедленном освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, а также на «неповторении подобных эксцессов в будущем».
Россия настоятельно призывает снять морскую блокаду с Кубы, начатую Вашингтоном, и принять неотложные меры по выправлению гуманитарной ситуации на острове.
Европа и переговоры
Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине.
«Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру», – сказал он.
Правящие элиты многих стран Евросоюза поражены вирусом расового превосходства и потворствуют распространению нацизма, выразил мнение Лавров.
ЕС заставляет Белград ввести антироссийские санкции за призрачную перспективу вступления в объединение.
Евросоюз грубо игнорирует резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН и принуждает Сербию смириться с утратой края Косово.
Россия доведет спецоперацию до конца, ее цели будут достигнуты, а угрозы безопасности страны устранены.