Главное из заявлений Лаврова на Генассамблее ООН

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в ООН и провел заключительную пресс-конференцию по итогам участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Российский министр заявил, что Запад ставит под угрозу жизни миллиардов людей, диагностировал у европейских элит «вирус расового превосходства», а также призвал освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Ведомости» собрали главное из заявлений Лаврова.