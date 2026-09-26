МИД раскрыл детали переговоров Лаврова с Вадефулем
Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Йоханн Вадефуль обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ.
«По этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ», – говорится в сообщении.
Германия неоднократно призывала к завершению боевых действий путем вывода российских войск и возвращения территорий Украине.
Очная встреча состоялась на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября. Она продлилась чуть более 20 минут. По данным МИДа, мероприятие прошло по инициативе Берлина.
В августе и сентябре отношения Москвы и Берлина столкнулись с новыми обострениями. Вадефуль объявил, что Русский дом в Берлине будет закрыт после инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Россия в ответ объявила о закрытии отделения Института Гете.