МИД раскрыл детали переговоров Лаврова с Вадефулем

В августе и сентябре отношения Москвы и Берлина столкнулись с новыми обострениями. Вадефуль объявил, что Русский дом в Берлине будет закрыт после инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Россия в ответ объявила о закрытии отделения Института Гете.