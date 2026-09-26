Лавров провел первую с 2022 года встречу с главой МИД Германии

За последний месяц между Москвой и Берлином произошли новые обострения отношений. 1 сентября Вадефуль объявил, что Русский дом в Берлине будет закрыт. Решение принято на фоне инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Лавров заявил после этого, что в ответ на закрытие российского культурного центра в Берлине Россия закроет отделения Института Гете.