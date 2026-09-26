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Лавров провел первую с 2022 года встречу с главой МИД Германии

Антон Потоков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел первую за 4,5 года встречу с коллегой из Германии, передает МИД России.

Лавров и Йоханн Вадефуль встретились на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. ТАСС передает, что встреча продлилась чуть более 20 минут.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встречу запросила немецкая сторона. По ее словам, сотрудники Вадефуля требовали «ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов».

В предыдущий раз Лавров встречался с главой внешнеполитического ведомства ФРГ 18 января 2022 г., тогда этот пост занимала Анналена Бербок.

За последний месяц между Москвой и Берлином произошли новые обострения отношений. 1 сентября Вадефуль объявил, что Русский дом в Берлине будет закрыт. Решение принято на фоне инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Лавров заявил после этого, что в ответ на закрытие российского культурного центра в Берлине Россия закроет отделения Института Гете.

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