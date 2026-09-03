Лавров: институт Гете в России закроют

Министр подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России. Лавров отметил, что это решение принято несмотря на то, что культурные связи сохранялись даже в условиях украинского кризиса.‍