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Лавров: институт Гете в России закроют

Инна Шульгина

Отделения института Гете в России будут закрыты в ответ на высылку российского культурного центра из Берлина. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали», – сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России. Лавров отметил, что это решение принято несмотря на то, что культурные связи сохранялись даже в условиях украинского кризиса.‍

Остатки российско-германских отношений уничтожаются по инициативе ФРГ

Политика / Международные новости

1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о денонсации договора о деятельности «Русского дома» в Берлине. Кроме того, 18 сентября закроется Генконсульство РФ в Бонне. Вадефуль добавил, что власти Германии ужесточат контроль въезда для россиян. По его словам, ФРГ пролоббирует новые санкции ЕС, направленные против представителей правительства РФ.

31 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Германия согласовала действия со странами Евросоюза и НАТО для подготовки ответной реакции на ситуацию с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии.

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