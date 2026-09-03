Слова сотрудника МИД России о том, что российская сторона оставляет за собой право на ответ с «довеском и дополнением», отнюдь не случайны, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Шаги немецкого руководства по сути своей деструктивны и затрагивают остатки российско-германских отношений, которые формировались годами и представляли собой «очаги нормальности». Теперь же Берлин показывает, что России стоит отойти от прошлых принципов по выстраиванию отношений с Германией. Помимо мер против Института Гете и консульства Москва может приостановить программу по упрощенному получению виз гражданами ФРГ, которые сейчас сравнительно просто оформляют их в электронном формате. Кроме того, могут быть введены ограничения против немецких дипломатов в Москве. Сами же недружественные выпады Берлина напрямую связаны с внутриполитическим положением в Германии: правительство Фридриха Мерца в тупике, рейтинги правящих партий оставляют желать лучшего, а АдГ, наоборот, демонстрирует хорошие показатели и имеет шансы сформировать местное правительство по итогам земельных выборов в Саксонии-Анхальт на востоке ФРГ. Мерц пытается что-то предпринять, чтобы сбить рейтинги АдГ, которая как раз выступает за нормализацию связей с Россией, говорит эксперт. Соколов не видит сейчас смысла в контактах с правительством Мерца, которое просто не контролирует ситуацию в стране.