Остатки российско-германских отношений уничтожаются по инициативе ФРГ

Остатки российско-германских отношений уничтожаются по инициативе ФРГДля этого выбран сомнительный инцидент в Лейпциге
Президент России Владимир Путин ответил на обвинения правительства Германии в адрес России в инциденте с дронами в Лейпциге на пресс-конференции в Бишкеке 1 сентября. «По поводу действий немецких властей – это прежде всего связано со внутриполитическими процессами. Предприятия закрываются, рабочие места. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить это можно одним – противостояние агрессивной России. А где доказательства?» – подчеркнул Путин.
Ранее, 1 сентября, министры внутренних и иностранных дел Германии Александер Добриндт и Йоханн Вадефуль официально возложили вину за произошедшее на Россию. Как отметил Добриндт, инцидент «укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе». В ответ посольство России в Германии назвало произошедшее «наспех состряпанной провокацией». По мнению дипломатического учреждения, раздувание скандала выгодно в первую очередь Киеву и милитаристскому крылу европейского руководства. Посольство также решительно осудило обвинения в адрес «гибридных операций» Москвы и заявило, что главная угроза ФРГ – это политики, которые говорят о возможной войне с Россией.
Инцидент с дронами в лейпцигском аэропорту произошел в ночь с 4 на 5 августа. Тогда в грузовой зоне авиахаба были обнаружены БПЛА, один из которых оказался начинен взрывчаткой, но взрыва не произошло. Дрон находился недалеко от украинского самолета Ан-124 «Руслан». Другой беспилотник столкнулся в воздухе с самолетом грузовой службы DHL, который получил незначительные повреждения хвоста и смог благополучно приземлиться в аэропорту Ганновера. При этом важно, что сам аэропорт Лейпцига является хабом для бундесвера и базой для перевозящей вооружения украинской авиакомпании Antonov Airlines, что делает его стратегическим объектом.
Правительство Германии объявило об «ответных мерах» после инцидента. Под ними подразумевается закрытие с 18 сентября российского генконсульства в Бонне, прекращение работы «Русского дома» (центр, занимающийся культурным и образовательным сотрудничеством) в Берлине и расширение санкций ЕС против Москвы по инициативе немецкой стороны. Кроме того, будет ужесточен пограничный контроль для граждан России и расширены поставки оружия Украине. «И «Русский дом», и наше генконсульство в Бонне давно не давали правящей верхушке покоя. Теперь придумали повод. Ну что ж, получат достойный ответ», – заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Как добавил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, своими действиями Берлин поставил под угрозу работу Института Гете в Москве и немецкого консульства в Санкт-Петербурге. «И не только», – подчеркнул Грушко.
«Знаю, что у некоторых в Европе это вызвало недовольство, но я считаю, что важно проводить контакты [c Россией]. Иначе если обе стороны замкнутся в себе, то никакого решения этого ужасного конфликта не будет» Интерфакс, Associated Press, 02.09.2026
Санкции в отношении Института Гете и консульства действительно возможны, так как отвечают зеркальной санкционной логике отношений России и Германии, которая сложилась с 2022 г., считает научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская. Что же касается внутриполитического аспекта происходящего, то он, как и страх немецкого руководства перед популярной оппозиционной партией «Альтернатива для Германии» (АдГ; в Саксонии-Анхальт, где 6 сентября выберут ландтаг, у нее, по опросу Infratest, 42% голосов против 22% у ХДС), имеет место, но большую роль здесь играет страх перед «российской угрозой». У немецких элит, поясняет Хорольская, есть обыкновение жить в ощущении ожидания «гибридных атак» со стороны Москвы вне зависимости от того, насколько они реальны.
Слова сотрудника МИД России о том, что российская сторона оставляет за собой право на ответ с «довеском и дополнением», отнюдь не случайны, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Шаги немецкого руководства по сути своей деструктивны и затрагивают остатки российско-германских отношений, которые формировались годами и представляли собой «очаги нормальности». Теперь же Берлин показывает, что России стоит отойти от прошлых принципов по выстраиванию отношений с Германией. Помимо мер против Института Гете и консульства Москва может приостановить программу по упрощенному получению виз гражданами ФРГ, которые сейчас сравнительно просто оформляют их в электронном формате. Кроме того, могут быть введены ограничения против немецких дипломатов в Москве. Сами же недружественные выпады Берлина напрямую связаны с внутриполитическим положением в Германии: правительство Фридриха Мерца в тупике, рейтинги правящих партий оставляют желать лучшего, а АдГ, наоборот, демонстрирует хорошие показатели и имеет шансы сформировать местное правительство по итогам земельных выборов в Саксонии-Анхальт на востоке ФРГ. Мерц пытается что-то предпринять, чтобы сбить рейтинги АдГ, которая как раз выступает за нормализацию связей с Россией, говорит эксперт. Соколов не видит сейчас смысла в контактах с правительством Мерца, которое просто не контролирует ситуацию в стране.