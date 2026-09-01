Захарова: Москва ответит на все антироссийские решения Германии
Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прокомментировала объявленные германским МИДом решения, включая закрытие Русского дома в Берлине.
«На все антироссийские решения Москва даст ответ», – сказала Захарова «Интерфаксу». Она также заявила, что повод для закрытия Русского дома был придуман, а сам Берлин, по ее словам, «полностью замаран как разжиганием украинского конфликта, так и участием в террористических атаках против мирных жителей». Захарова отметила, что Русский дом «давно не давал покоя» Германии.
Захарова ранее на брифинге отметила, что Москва видит в заявлениях Берлина действия, направленные на формирование негативных представлений о России. По ее словам, данные действия можно расценивать как попытку ФРГ отвлечь внимание граждан от внутренних проблем в стране. Она добавила, что Россия не допустит эскалации обстановки в Прибалтике и отрицает обвинения Запада в агрессии.
28 августа министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о планах стран НАТО, которые имеют выход к Балтийскому морю, создать объединенную оперативную группу для координации при противостоянии угрозам беспилотников. По его словам, данная мера должна оперативно реагировать на гибридные атаки.
1 сентября правительство ФРГ остановило действие договора, который разрешал работу Русского дома в Берлине. 18 сентября также будет закрыто Генконсульство РФ в Бонне.