Захарова: Москва ответит на все антироссийские решения Германии

«На все антироссийские решения Москва даст ответ», – сказала Захарова «Интерфаксу». Она также заявила, что повод для закрытия Русского дома был придуман, а сам Берлин, по ее словам, «полностью замаран как разжиганием украинского конфликта, так и участием в террористических атаках против мирных жителей». Захарова отметила, что Русский дом «давно не давал покоя» Германии.