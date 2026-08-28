Страны НАТО на Балтике планируют создать группу для противодействия БПЛА
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о планах стран НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, создать объединенную оперативную группу для координации при противостоянии угрозам БПЛА. Об этом сообщил Reuters.
По словам Добриндта, новая структура должна обеспечить быстрый обмен информацией и позволить оперативно реагировать на растущую угрозу гибридных атак.
Министр отметил, что «иностранные силы ежедневно пытаются атаковать и подрывать демократию, безопасность и экономическую мощь внутри ЕС». По его словам, в ближайшие месяцы такие атаки могут «выйти на новый уровень», а гибридная угроза якобы уже стала «повсеместной».
24 августа премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что сейчас непосредственной угрозы нападения России на страны Балтии нет.
19 августа Bloomberg сообщал, что государства восточного фланга Европейского союза усиливают давление на Брюссель с требованием ускорить принятие решений о финансировании проектов противовоздушной обороны.