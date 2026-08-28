Страны НАТО на Балтике планируют создать группу для противодействия БПЛА

Министр отметил, что «иностранные силы ежедневно пытаются атаковать и подрывать демократию, безопасность и экономическую мощь внутри ЕС». По его словам, в ближайшие месяцы такие атаки могут «выйти на новый уровень», а гибридная угроза якобы уже стала «повсеместной».