Bloomberg: страны восточного фланга ЕС добиваются финансирования систем ПВО
Государства восточного фланга Европейского союза усиливают давление на Брюссель с требованием ускорить принятие решений о финансировании проектов противовоздушной обороны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, обеспокоенность стран региона связана с участившимися случаями появления беспилотников в их воздушном пространстве. В этой связи правительства ряда государств настаивают на более оперативном выделении средств на развитие и модернизацию систем ПВО.
Как отмечает Bloomberg, проекты, предусматривающие финансирование соответствующих оборонных программ, сейчас находятся на рассмотрении институтов Евросоюза. Однако их окончательное утверждение ожидается лишь в ноябре. Наиболее активно за ускорение процедуры выступают государства Балтии, которые считают существующие сроки слишком длительными.
11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за последние три месяца в странах Евросоюза произошло 11 инцидентов, связанных с украинскими беспилотниками. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз, отметила она.
Инциденты с украинскими беспилотниками на территории европейских стран происходили неоднократно. 7 июня президент Румынии Никушор Дан официально признал, что безэкипажный катер, взорвавшийся 5 июня в гражданском порту города Констанца, принадлежал Украине. По словам лидера страны, дрон входил в группу из четырех украинских морских беспилотников, начиненных взрывчаткой, которые потеряли управление. Остальные три аппарата, как сообщается, самоуничтожились в море. Дан подчеркнул, что, несмотря на украинскую принадлежность дронов, ответственность за произошедшее он возлагает на Россию.