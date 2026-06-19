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Bloomberg: страны восточного фланга ЕС добиваются финансирования систем ПВО

Ведомости

Государства восточного фланга Европейского союза усиливают давление на Брюссель с требованием ускорить принятие решений о финансировании проектов противовоздушной обороны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, обеспокоенность стран региона связана с участившимися случаями появления беспилотников в их воздушном пространстве. В этой связи правительства ряда государств настаивают на более оперативном выделении средств на развитие и модернизацию систем ПВО.

Как отмечает Bloomberg, проекты, предусматривающие финансирование соответствующих оборонных программ, сейчас находятся на рассмотрении институтов Евросоюза. Однако их окончательное утверждение ожидается лишь в ноябре. Наиболее активно за ускорение процедуры выступают государства Балтии, которые считают существующие сроки слишком длительными.

В Молдавии обнаружили обломки украинского беспилотника

Политика / Международные новости

11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за последние три месяца в странах Евросоюза произошло 11 инцидентов, связанных с украинскими беспилотниками. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз, отметила она.

Инциденты с украинскими беспилотниками на территории европейских стран происходили неоднократно. 7 июня президент Румынии Никушор Дан официально признал, что безэкипажный катер, взорвавшийся 5 июня в гражданском порту города Констанца, принадлежал Украине. По словам лидера страны, дрон входил в группу из четырех украинских морских беспилотников, начиненных взрывчаткой, которые потеряли управление. Остальные три аппарата, как сообщается, самоуничтожились в море. Дан подчеркнул, что, несмотря на украинскую принадлежность дронов, ответственность за произошедшее он возлагает на Россию.

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